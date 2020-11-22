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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Ankaragücü’nde teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı!
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Haber Giriş: 22.11.2020 - 21:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Ankaragücü’nde teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı!

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Son Dakika Haberi | Ankaragücü’nde teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı!
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Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte Ankaragücü'nün açıklaması;

Teknik Direktörümüz Fuat Çapa ile Yönetim Kurulumuzun Göztepe maçından sonra yaptığı görüşme neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız.

Teknik Direktörümüz Fuat Çapa'ya, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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