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Haber Giriş: 31.10.2020 - 21:46 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Ankaragücü'nde Fuat Çapa'dan Galatasaray maçı sonrası 'VAR' tepkisi!

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Son Dakika Haberi | Ankaragücü'nde Fuat Çapa'dan Galatasaray maçı sonrası 'VAR' tepkisi!
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Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü'nde teknik direktör Fuat Çapa, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi yorumlayan Çapa, "Maçı siz de izlediniz! Rakibin bizden fazla girmiş olduğu pozisyon var mı? Rakip kadar biz de pozisyona girdik" dedi.

HİÇ DEVREYE GİRMEDİ

Hakem kararlarına da tepki gösteren Fuat Çapa, "Takdir hakları da önemli. Atakan'a yapılan pozisyon, Rize'deki ilk penaltı pozisyonuna bakın VAR'dan geldi. Bugün VAR hiç devreye girmedi" şeklinde konuştu.

Çapa sözlerini, "Bolingi 56'da o pozisyonu gole çevirse Galatasaray karşısında galip gelecektik. Eminim!" ifadeleriyle tamamladı.

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