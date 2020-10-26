MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Ankaragücü'nde 3 pozitif vaka!
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Ankaragücü'nde 3 pozitif vaka!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 26.10.2020 - 22:58 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Ankaragücü'nde 3 pozitif vaka!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Ankaragücü'nde 3 pozitif vaka!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekibi Ankaragücü, 2 futbolcusunun ve 1 personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Daha önce 4 pozitif vakanın çıktığı Ankaragücü, 2 futbolcu ve 1 personelin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testi sonucunda iki futbolcumuz ve bir personelimizin daha Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız ve personelimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle