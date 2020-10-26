Son Dakika Haberi | Ankaragücü'nde 3 pozitif vaka!
Süper Lig ekibi Ankaragücü, 2 futbolcusunun ve 1 personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Daha önce 4 pozitif vakanın çıktığı Ankaragücü, 2 futbolcu ve 1 personelin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testi sonucunda iki futbolcumuz ve bir personelimizin daha Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız ve personelimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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