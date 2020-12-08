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Haber Giriş: 08.12.2020 - 21:31 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Ankaragücü'nde 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

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Son dakika haberi | Ankaragücü'nde 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
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Ankaragücü Kulübü, 3 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklamada "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testinde üç futbolcumuzun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır.

Test sonucu pozitif çıkan futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | Ankaragücünde 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

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