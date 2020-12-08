Son dakika haberi | Ankaragücü'nde 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklamada "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testinde üç futbolcumuzun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır.

Test sonucu pozitif çıkan futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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