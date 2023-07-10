Son Dakika Haberi: Angelino, Galatasaray'ı istiyor! Premier Lig, Portekiz ve İtalya'ya ret, Leipzig'in kararı...

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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sol bek transferi için ilk tercihi olduğu belirtilen Angelino'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

FABRIZIO DUYURMUŞTU

Bu transferle ilgili ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano; Galatasaray'ın Angelino ile anlaştığı ancak kulüplerin görüşmelerinin sürdüğünü duyurmuştu.

ERDEN TİMUR DOĞRULADI

Geçtiğimiz gün açıklamalarda bulunan Erden Timur ise "Angelino ile bir noktaya geldik, kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor." şeklinde konuşmuştu.

GALATASARAY İÇİN REDDEDİYOR

Son olarak Sky Sports, Angelino hakkında yayınladığı haberde; Galatasaray'ın bu transferde elinin güçlü olduğunu vurguladı.

Haberde; İspanyol sol bekin, Premier Lig, Portekiz ve Serie A'dan gelen teklifleri Galatasaray için reddettiği belirtildi.

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'10 MİLYON EUROYA BİTEBİLİR'

Angelino'nun serbest kalma bedelinin 20 milyon euro olduğu hatırlatılırken anlaşmanın 12 milyon euro civarında sonuçlanabileceği kaydedildi.

SEZONU HOFFENHEIM'DA TAMAMLADI

Sezonu Hoffenheim’da kiralık geçiren, daha önce Manchester City ve PSV Eindhoven formaları da giyen Angelino’nun bonservisiyle birlikte Galatasaray’a imza atması bekleniyor.

EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ HÜCUM GÜCÜ

İspanyol yıldızın en önemli özelliği ise hücumdaki etkinliği. Sadece bu sezon 35 maçta 12 asist yapan Angelino, Leipzig’de ise neredeyse 2 maçta 1 kez skora katkı sağladı.