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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Anderson Talisca'dan Beşiktaş paylaşımı: "Yakında birlikteyiz"
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Haber Giriş: 13.12.2020 - 23:50 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Anderson Talisca'dan Beşiktaş paylaşımı: "Yakında birlikteyiz"

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Son Dakika Haberi | Anderson Talisca'dan Beşiktaş paylaşımı: "Yakında birlikteyiz"
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Çin ekibi Guangzhou'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın yaptığı paylaşım Beşiktaşlıları heyecanlandırdı.

Beşiktaş'ta 2 sezon forma giyen Anderson Talisca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah beyazlılara dönebileceğinin sinyalini verdi.

Çin takımlarından Guangzhou'da top koşturan Brezilyalı orta saha, Instagram hesabından Beşiktaşlı bir taraftarın paylaşımına yanıt verirken, "Yakında birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım, siyah beyazlı taraftarlardan büyük beğeni aldı.

Brezilyalı futbolcunun Guangzhou ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son Dakika Haberi | Anderson Taliscadan Beşiktaş paylaşımı: Yakında birlikteyiz

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