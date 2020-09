Son dakika haberi | Anadolu Efes'te Shane Larkin: "NBA'de oynama hedefim var"

Buluşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Lacivert-beyazlıların yıldız oyun kurucusu Larkin, yeni sezonda eskisinden daha iyi bir performans ortaya koyacağına inandığını söyledi.

Son 2 sezondur ağrılarla oynadığını, pandemi sürecini tedavi ve rehabilitasyonla geçirdiğini anlatan Larkin, "Son yıllarda o ağrılarla oynadım ama kulübüm sakatlığım ve ağrım olmadan bana sahaya çıkma şansı verdi. Bugüne kadar ortaya koyduğum performansın üstünde bir performans sergileyeceğim. Larkin'in daha en iyi halini, en iyi formunu görmediniz. Onu göstermek için sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'te aile ortamı olduğunun altını çizen 27 yaşındaki basketbolcu, şöyle devam etti:

"Böyle bir ortam olunca kendinizi tam anlamıyla ifade edebiliyorsunuz ve oynadığınız basketboldan keyif alıyorsunuz. Ben her zaman bireysellikten değil, takımdan yanayım. Diğer arkadaşlarım ve antrenörlerim olmadan ben hiç kimseyim. Bireysel olarak Mike James'i en zor eşleşme olarak görüyorum ama ben takımdan yanayım. Her zaman çok aç ve istekli bir oyuncu oldum. Hep daha mükemmel olmayı hedefleyen biriyim. Geçtiğimiz sezon yaşadıklarımızdan sonra kızgınım ve hayal kırıklığım var. Son derece motiveyim, ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Dörtlü Final'e yeniden dönmek ve şampiyonluğu elde etmek için elimden geleni yapacağım."



"NBA'de oynama hedefim var"



Shane Larkin, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynama hedefi olduğunu dile getirdi.

NBA'den bazı teklifler aldığını ama transferinin gerçekleşmediğini vurgulayan Larkin, şunları aktardı:

"Şu anda Anadolu Efes'te devam ediyorum. THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna odaklanmış durumdayız. 27 yaşındayım, önümde daha zaman var basketbol oynamak için ve NBA'de oynama durumum olacaktır. Son dönemin en iyi performansını sergileyip sergilemediğime ben karar veremem. Şampiyonlukla taçlandırsak ve elimde gösterebileceğim bir ödül olsaydı o zaman söyleyebilirdim. Ben her geçen gün üzerine koyarak daha iyi olmaya devam etmeye çalışıyorum. Çabukluk, hızlılık ve atletiklik noktasında tam anlamıyla performansımı sergilediğimi düşünmüyorum. Geçen sene ortaya koyduğum performans yüzde 85 diyebilirim. Yeni tedavimle yüzde yüze çıkacağıma inanıyorum. O zaman nasıl bir performans ortaya koyacağımı düşünmek beni bile heyecanlandırıyor. Bu sene geçtiğimiz sene gördüklerinizi unutun, bu sene çok daha fazlasını göreceksiniz."



"Favori olduğumuzu düşünüyorum"



Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde yeniden favori olduklarını ifade etti.

Geçen sezonun tamamlanmasını çok istediklerini ama insan hayatının daha önemli olduğunu belirten Larkin, şunları kaydetti:

"Hem ligde hem THY Avrupa Ligi'nde en önemli favoriydik ve şampiyonluğa ulaşma şansımız çok yüksekti. Çok büyük bir tatsızlık oldu. Bir taraftan da bu durumla barışmak durumundaydık çünkü söz konusu olan hayatlardı ve bu çok daha önemli bir durum. Sezon devam etse, bir oyuncu ya da ailesinin başına bir şey gelseydi o çok daha üzücü bir durum olurdu. Bu konuda doğru kararın alındığını düşünüyorum. Neden geçen seneki başarımızı yakalayamayalım. THY Avrupa Ligi'nde çok önemli takımlar var ama bizim kadar uzun süredir birlikte oynayan başka bir takım yok Real Madrid dışında. O aile birlikteliğini yine yaşatırsak ben yine en önemli favorilerden biri olduğumuzu söylemek isterim."

Shane Larkin, Ergin Ataman'ın NBA'de başantrenörlük yapıp yapamayacağına ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Ergin Ataman'ın halihazırda NBA stili bir başantrenörlük yaptığını zaten söyleyebiliriz. Anadolu Efes'in zaten halihazırda bir NBA takımı tarzı olduğunu söyleyebilirim. Kadroya bakınca son derece kaliteli, NBA kalitesinde oyuncuları barındıran bir kadromuz var. Ergin Ataman'ın, oyuncularını özgür bırakan bir antrenörlük tarzı var. Onlarla nefes alıp, nefes veriyor. Onlarla birlikte yaşıyor ve gerekirse onlarla ölüyor. Son derece takdir edilesi bir başantrenör. O olmasaydı son 2 sezondur elde ettiğimiz başarıyı yakalayamazdık. Kendisi NBA'de antrenörlük yapabilecek bir isim ama tabii ki hayatın neler getirebileceği bazen belli olmuyor. Belki de önümüzdeki dönemde böyle bir durum söz konusu olabilir."

Taraftar desteğine her zaman ihtiyaç duyduklarını ve onların yerini almasını sabırsızlıkla beklediklerini anlatan Larkin, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ABD'de yaşanan protestolara ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"Son derece üzücü bir durum, çok fazla yanlış şey yapıldı. ABD'de bu, her gün yaşanan bir durum. Bu işin içinden nasıl çıkabiliriz, bu sorunun yanıtını bilemiyorum ama hep birlikte kafa kafaya vermeli ve bunu düzeltmeyi düşünmeliyiz. Bireysel olarak ben bu konuda ne yapabilirim diye düşünülmesi lazım diye düşünüyorum. Bu yaklaşımda olursak bunlar geride bırakılabilir. İnsanların renklerinden dolayı şiddet ya da baskıya uğramalarına son verebiliriz. Eşitliğin son derece önemli bir kavram olarak ortaya çıkması gerektiğine inanıyorum."

Larkin, milli takım formasını giymeyi sabırsızlıkla beklediğini ve milli takım formasıyla başarılı olmak için elinden geleni yapacağını belirterek sözlerini tamamladı.