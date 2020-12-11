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Basketbol
AA
Haber Giriş: 11.12.2020 - 22:45 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor koronavirüs sebebiyle ertelendi!

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Son Dakika Haberi | Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor koronavirüs sebebiyle ertelendi!
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında yarın yapılması gereken Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bursa temsilcisinde en az altı basketbolcusu için karantina uygulaması başlatıldığı için müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor karşılaşmasının oynanacağı tarihin, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından daha sonra açıklanacağı aktarıldı

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