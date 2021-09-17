Son Dakika Haberi... Altay-Göztepe maçından sonra Mustafa Denizli gözyaşlarını tutamadı!

Süper Lig'de 5. haftada oynanan İzmir derbisinde teknik direktör Mustafa Denizli duygusal anlar yaşadı.
Mücadelede 1-0 geriye düşmelerine karşın sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Altay'da büyük sevinç yaşandı.
Teknik direktör Mustafa Denizli ise maçın ardından tribünlerle sevincini paylaşırken gözyaşlarına engel olamadı.
18 YIL SONRA OYNANDI
Süper Lig'de 18 yıl sonra birbirlerine rakip olan Altay ile Göztepe, İzmir derbisinde karşı karşıya geldi.
Profesyonel liglerde 57. kez birbirlerine rakip olan Altay ile Göztepe, üçüncü kez 17 Eylül’de karşılaştı.
Süper Lig'de 17 Eylül 1967’de Alsancak Stadı'ndaki müsabaka 0-0 berabere tamamlanmış, 2. Lig'de 17 Eylül 2000'de İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmayı Altay 3-1 kazanmıştı.
İki takım Süper Lig'de son olarak 2002-2003 sezonunda 8 Şubat 2003'te karşılaşmış, müsabakayı Altay 2-0 galip tamamlamıştı.