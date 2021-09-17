Son Dakika Haberi... Altay-Göztepe maçından sonra Mustafa Denizli gözyaşlarını tutamadı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Caner Erkin siftayı 7 gollü düelloda yaptı Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük maçında asist...Caner Erkin siftayı 7 gollü düelloda yaptı! Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük maçında asist...#Caner Erkin
Antalyada ele geçirildi Füze imalatında kullanılıyor, değeri 60 milyon TLAntalya'da ele geçirildi! Füze imalatında kullanılıyor, değeri 60 milyon TL#Saf Alüminyum
Vanda 3 araç çarpıştı: 9 kişi yaralandıVan'da 3 araç çarpıştı: 9 kişi yaralandı#Van
Son Dakika Haberi... Altay-Göztepe maçından sonra Mustafa Denizli gözyaşlarını tutamadıSon Dakika Haberi... Altay-Göztepe maçından sonra Mustafa Denizli gözyaşlarını tutamadı!#Mustafa Denizli
Son dakika haberi: ABDden Kabil Havalimanı saldırısı itirafıSon dakika haberi: ABD'den Kabil Havalimanı saldırısı itirafı!#Kabil Havalimanı
Bakan Çavuşoğlundan BM ile kritik görüşmeBakan Çavuşoğlu'ndan BM ile kritik görüşme#Antonio Guterres
Bakan Varank: Dijital dönüşüm alanında yeni bir vergi teşvik programı üzerinde çalışıyoruzBakan Varank: Dijital dönüşüm alanında yeni bir vergi teşvik programı üzerinde çalışıyoruz#Mustafa Varank
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ’veri’ açıklamasıHazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ’veri’ açıklaması#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Rüştü Onur Atilla: Akbil’imi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diyeRüştü Onur Atilla: Akbil’imi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye#Rüştü Onur Atilla
Kuruçeşmede Zara rüzgarı estiKuruçeşme'de Zara rüzgarı esti#Zara
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika Haberi... Altay-Göztepe maçından sonra Mustafa Denizli gözyaşlarını tutamadı!

#Mustafa Denizli#İzmir Derbisi#Göztepe
Son Dakika Haberi... Altay-Göztepe maçından sonra Mustafa Denizli gözyaşlarını tutamadı

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, İzmir derbisinde Göztepe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından gözyaşlarına engel olamadı.

Haberin Devamı

Süper Lig'de 5. haftada oynanan İzmir derbisinde teknik direktör Mustafa Denizli duygusal anlar yaşadı.

Mücadelede 1-0 geriye düşmelerine karşın sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Altay'da büyük sevinç yaşandı.

Teknik direktör Mustafa Denizli ise maçın ardından tribünlerle sevincini paylaşırken gözyaşlarına engel olamadı.

Altay 2-1 Göztepe (Maçı özeti ve golleri)

Altay 2-1 Göztepe (Maçı özeti ve golleri)

18 YIL SONRA OYNANDI

Süper Lig'de 18 yıl sonra birbirlerine rakip olan Altay ile Göztepe, İzmir derbisinde karşı karşıya geldi.

Profesyonel liglerde 57. kez birbirlerine rakip olan Altay ile Göztepe, üçüncü kez 17 Eylül’de karşılaştı.

Süper Lig'de 17 Eylül 1967’de Alsancak Stadı'ndaki müsabaka 0-0 berabere tamamlanmış, 2. Lig'de 17 Eylül 2000'de İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmayı Altay 3-1 kazanmıştı.

İki takım Süper Lig'de son olarak 2002-2003 sezonunda 8 Şubat 2003'te karşılaşmış, müsabakayı Altay 2-0 galip tamamlamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Denizli#İzmir Derbisi#Göztepe