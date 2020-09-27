MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika haberi | Altay, Eskişehirspor'u gole boğdu: 6-0
GeriFutbol Son dakika haberi | Altay, Eskişehirspor'u gole boğdu: 6-0
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 27.09.2020 - 21:50 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Altay, Eskişehirspor'u gole boğdu: 6-0

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi | Altay, Eskişehirspor'u gole boğdu: 6-0
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Altay, Eskişehirspor'u 6-0 mağlup etti.

Futbol: TFF 1. Lig - Altay: 6 - Eskişehirspor: 0
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Selahattin Altay, Cemil Tunç
Altay: Burak Öğür, Tolga Ünlü, Lokman Gör, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Kappel (Dk. 69 Eren Erdoğan), Scuk, Erhan Çelenk (Dk. 58 Regattin), Thiam (Dk. 33 Yılmaz Özeren), Ziya Alkurt (Dk. 58 Kazımcan Karataş), Paixao (Dk. 69 Gnanduillet)
Eskişehirspor: Melih Ağa, Bedirhan Altunbaş (Dk. 13 Furgan Polat), Emir Yıldız, Furkan Balaban, Bilal Ceylan, Mehmet Özcan, Sezgin Coşkun, Alperen Kocabaş (Dk. 70 Bedirhan Akçay), Kıvanç Karakaş (Dk. 46 İbrahim Halil Öner), Onur Bayramoğlu (Dk. 72 Buğra Çağlıyan), Talha Erdoğan
Goller: Dk. 28, 33, 45 ve 48 Paixao, Dk. 35 Erhan Çelenk, Dk. 68 Kappel (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 3 Thiam, Dk. 72 Gnanduillet (Altay), Dk. 64 Mehmet Özcan, Dk. 89 Bilal Ceylan (Eskişehirspor)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle