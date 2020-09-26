Son dakika haberi | Almanya'da Ozan Kabak geceye damga vurdu! Sosyal medyadan özür diledi

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Schalke 04'ün Werder Bremen'i konuk ettiği maça milli futbolcumuz Ozan Kabak damga vurdu.

Karşılaşmayı konuk Werder Bremen 3-1 kazanırken penaltıya sebebiyet veren, kırmızı kart gören ve rakibine tükürdüğü iddia edilen Ozan Kabak, geceye damga vurdu.

Müsabakada konuk Bremen'in golleri; 22, 37, ve 59. dakikalarda Füllkrug'dan geldi. Schalke'nin tek golü ise 90+3. dakikada Mark Uth'tan geldi.

OZAN MÜCADELEYE DAMGA VURDU

Müsabakanın ilk yarısında rakibini faulle durduran Ozan, oyuncuya doğru tükürdü. Sosyal medyada bilinçli bir şekilde rakibine tükürdüğü iddia edilirken, bu pozisyon sonrası genç savunmacı herhangi bir kart görmedi.

PENALTI VE KIRMIZI KART

Maçın 58. dakikasında penaltıya sebebiyet veren milli savunmacı, müsabakanın 84. dakikasında ise ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

"AMACIM BU DEĞİLDİ, BİR KAZA OLDU"

Maçın ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada amacının rakip oyuncuya tükürmek olmadığını, yanlışlıkla olduğunu belirten Ozan, Augustinsson'dan özür dilerim. Amacım bu değildi, bir kaza oldu. Onu hedeflemedim, TV'deki açı aldatıcı. Bundan sonra da yapmayacağım çünkü sportmenliğe aykırı bir hareket. Büyük şanssızlık oldu ama yine de özür dilerim." sözleriyle olaya açıklık getirdi.