Son Dakika Haberi | Almanya'da Joachim Löw'den A Milli Takım'a övgüler!
Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw, A Milli Takım ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
A Milli Takım ile 3-3 berabere kalan Almanya'da teknik direktör Joachim Löw, maç sonunda açıklamalar yaptı.
'ÇOK KEYİFLİ BİR MAÇTI'
Maçı değerlendiren Löw, "Çok keyifli bir maçtı, 6 gol izledik. Bizim açımızdan hayal kırıklığı oldu. Hep öne geçip, son saniyelerde gol yiyip berabere bitirmek bizim için üzücüydü." dedi.
'TÜRKİYE'Yİ İYİ BULDUM'
Löw sözlerini, "Türkiye'yi iyi buldum. Son 2-3 senedir geliştiler. Çok teknik ve iyi oyunculara sahipler." ifadeleriyle sürdürdü.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle