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Haber Giriş: 08.10.2020 - 00:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Almanya'da Joachim Löw'den A Milli Takım'a övgüler!

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Son Dakika Haberi | Almanya'da Joachim Löw'den A Milli Takım'a övgüler!
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Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw, A Milli Takım ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

A Milli Takım ile 3-3 berabere kalan Almanya'da teknik direktör Joachim Löw, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'ÇOK KEYİFLİ BİR MAÇTI'

Maçı değerlendiren Löw, "Çok keyifli bir maçtı, 6 gol izledik. Bizim açımızdan hayal kırıklığı oldu. Hep öne geçip, son saniyelerde gol yiyip berabere bitirmek bizim için üzücüydü." dedi.

'TÜRKİYE'Yİ İYİ BULDUM'

Löw sözlerini, "Türkiye'yi iyi buldum. Son 2-3 senedir geliştiler. Çok teknik ve iyi oyunculara sahipler." ifadeleriyle sürdürdü.

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