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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Almanya-Türkiye maçında Efecan'ın golünden sonra Emre Can'dan flaş tepki!
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Haber Giriş: 07.10.2020 - 23:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Almanya-Türkiye maçında Efecan'ın golünden sonra Emre Can'dan flaş tepki!

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Son Dakika Haberi | Almanya-Türkiye maçında Efecan'ın golünden sonra Emre Can'dan flaş tepki!
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Almanya-Türkiye maçında Efecan'ın attığı golde faul olduğu yönünde hakeme yoğun şekilde itirazlarda bulunan Emre Can, sarı kart gördü.

A Milli Takım'ın Almanya ile oynadığı maça Emre Can damgasını vurdu.

Efecan'ın 67. dakikada attığı golle A Milli Takım skoru 2-2'e getirdi.

Efecan Karaca'nın attığı golde faul olduğu yönünde hakeme yoğun şekilde itirazlarda bulunan Emre Can, sarı kart gördü.

Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Emre Can'ın bu tepkisi sonrası sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

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