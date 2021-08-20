Son Dakika Haberi... Ali Akman, NEC Nijmegen'de ilk maçında golünü attı! 6 yıl sonra...

Bursaspor altyapısında yetişen ve geçen sezon sonunda Eintracht Frankfurt'a transfer olan, ardından NEC Nijmegen'e kiralık olarak gönderilen Ali Akman tarihe geçti.

Hollanda Ligi'nin ikinci haftasında NEC Nijmegen ile PEC Zwolle karşı karşıya geldi.

EN ERKEN GOL

Mücadelenin henüz 4. dakikasında sahneye Ali Akman çıktı. Genç futbolcu, takımını öne geçiren golü kaydetti ve Avrupa'daki ilk maçında golle tanışmış oldu.

Ali Akman'ın golü, 2015’te kendi kalesine gol atan Aaron Meijers’ten beri Nijmegen’in Eredivisie’de attığı en erken gol oldu.

Kalan dakikalarda bir gol daha bulan NEC Nijmegen, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 3'e yükseltti.