Son Dakika Haberi... Alexander Sörloth'un kız arkadaşından flaş 'Fenerbahçe' yanıtı!
Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Alexander Sörloth için kız arkadaşından sosyal medyada sürpriz bir transfer yanıtı geldi.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı belirtilen Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
SOSYAL MEDYADA 'HAYIR' YANITI
Sosyal medya üzerinden 'Come to Fenerbahçe' mesajlarının yağmuruna tutulan Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes, bir taraftarın mesajında "Hayır" şeklinde yanıt verdi.
2019-20 sezonunda Crystal Palace'tan kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Sörloth, çıktığı 34 maçta 24 gol kaydetmişti.