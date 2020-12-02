Son Dakika Haberi | Alexander Sörloth'tan maç sonu Türkiye itirafı!

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'i 4-3 mağlup eden Leipzig'te galibiyet golünü atan Sörloth, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Leipzig formasıyla ilk golünü atan Sörloth, "Takımım kazandığı için mutluyum. Benim için önemli bir gol, ilk golüm ve üzerimden bir baskı kalkmış oldu" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ BAZEN ÇOK ÖZLÜYORUM'

Norveçli golcü sözlerini, "Türkiye'den her gün çok mesaj alıyorum. Trabzonspor taraftarları beni destekliyor ve benim için bunun anlamı çok büyük. Türkiye'yi bazen çok özlüyorum. Türk taraftarlarla özel bir ilişkim vardı, şimdi Almanya'dayım ve buna odaklanıyorum" ifadeleriyle tamamladı.