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Haber Giriş: 13.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi, Avrupa'da kayboldu!

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Son Dakika Haberi | Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi, Avrupa'da kayboldu!
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24 golle 2019-20’nin gol kralı olan Sörloth ve ligde 15 gol, 6 asiste imza atan Muriqi henüz skora katkı veremedi.

Süper Lig’de geçen sezon fırtına gibi esen 2 golcünün yeni takımlarında esamesi okunmuyor. Trabzon ile sözleşmesi bulunmasına rağmen Red Bull Leipzig’i tercih eden Sörloth uzun süren pazarlıklar sonrasında hedefine ulaşırken geçen senenin gol kralı Bundesliga ekibinde henüz gol dahi atamadı. Süper Lig’de çıktığı 34 maçta 24 kez ağları havalandıran Kuzey’in Kralı lakaplı Sörloth 9 da asist yapmıştı.

MURIQI 11'E DAHİ GİREMEDİ

Yine Vedat Muriç de Fenerbahçe’de çıktığı 32 lig maçında 15 gol sevinci yaşarken 6 da asist yapmıştı. Geçen sezona damga vuran bu ikili de kariyerlerini Avrupa’da sürdürmeyi tercih ederken Sörloth, Almanya’da Muriç de İtalya’da aradığını bulamadı. Norveçli futbolcu 7 haftası geride kalan Bundesliga’da 2’si 11’de olmak üzere 6 kez şans bulurken gol ya da asist katkısı veremedi. Yine 7 haftanın tamamlandığı Serie A’da da Muriç, Serie A’da 4 maçta oynarken henüz 11’e giremediği gibi gol ya da asist de üretemedi.

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