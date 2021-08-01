Son Dakika Haberi... Alexander Sörloth kararını verdi! Fenerbahçe ve Trabzonspor...
Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'de forma giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth, kariyerine yönelik kararını verdi.
Transfer döneminin gözde isimlerinden Alexander Sörloth, yolunu tekrardan Süper Lig'e çevirme konusunda son kararını verdi.
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yakından ilgilendiği; hatta bordo-mavililerin Türkiye'deki haklarını elinde bulundurduğu Norveçli gol kralının, Süper Lig'e dönmeme kararı aldığı öğrenildi.
Trabzonsporlu eski yıldızın kariyer planlarında Türkiye bulunmazken; yoluna nerede devam edeceği ise merak konusu oldu.
Alman ekibinde geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen Norveçli golcü, Bundesliga'da 29 maçta 5 gol atabildi.(Asist Analiz)