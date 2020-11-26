Son Dakika Haberi | Alex Ferguson'dan yıllar sonra gelen itiraf! '93'teki maçı unutamıyorum'

Şampiyonlar Ligi’nde Medipol Başakşehir’in Manchester United’a konuk olduğu karşılaşma öncesi Manchester’da çok özel bir görüşme gerçekleşti. İstanbul ekibinin asbaşkanları Mesut Altan ve Mustafa Saral ile CEO’su Mustafa Eröğüt, İngiliz ekibinin eski yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda eski UEFA Yönetim Kurulu Üyesi olan David Gill ile kırmızı beyazlıların efsanevi teknik direktörü Alex Ferguson’ın konuğu oldu. Pandemi dönemi olması nedeniyle maç öncesi yönetim buluşmaları şart olmasa da İngiliz ekibi, Başakşehir yönetimini ağırlayıp, temsilcimize karşı eksiksiz bir ev sahipliği gösterdi.

MAYISTA GELELİM

M.United Eski Yönetim Kurulu Üyesi David Gill, görüşmede Başakşehir’in ilerleyişini takdir ettiklerini belirterek mevkidaşlarına “İstanbul’da size karşı hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık” dedi. Başakşehir CEO’su Mustafa Eröğüt’ün “İnşallah gelecek sezon da İstanbul’a gelirsiniz” temennisi üzerine Gill, “Mayısta gelmek istiyoruz” diyerek hedeflerinin bu sezon İstanbul’daki Devler Ligi finali olduğunun altını çizdi.

İSTANBUL HARİKA

Alex Ferguson ise Türkiye ile 1993-94 sezonu Devler Ligi ön elemesinde G.Saray ile eşleştikleri zaman tanıştığını belirterek “Harika bir şehir. Futbol aşığı insanlar var. 1993’te havalimanındaki karşılama aklımda. ‘Cehenneme hoş geldiniz’ pankartları mesela... Maçtan sonra güzel uğurlaşmışlardı” dedi.