Son Dakika Haberi | Alanyaspor'da Çağdaş Atan'dan Beşiktaş sonrası flaş sözler!

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Çağdaş Atan'ın sözleri;

Büyük takımları İstanbul'da yenmemiştik, Galatasaray'ı yendik orada. Antalya derbisinde burada kazandık. Beşiktaş'ı da devirdik. İlkleri başardığımız için mutluyum

GERÇEKTEN GÜÇLÜ BİR TAKIM

Beşiktaş gerçekten çok güçlü bir takım. Şampiyonluğun en büyük favorilerinden.

ŞU AN HAYALE İNANIYORUZ

Ceza sahasından çıkma antrenmanlarını yaptığımızda oyuncularımın yüzündeki ifadeyi gördüm, gerçekleşebileceğine inanmıyorlardı. Hayal kurmaktan vazgeçmeyin dedim. Şu an o hayale inanıyoruz ama nerede oluruz bilemiyoruz.