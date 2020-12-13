Son Dakika Haberi | Alanyaspor'da Çağdaş Atan'dan Beşiktaş sonrası flaş sözler!
Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
İşte Çağdaş Atan'ın sözleri;
Büyük takımları İstanbul'da yenmemiştik, Galatasaray'ı yendik orada. Antalya derbisinde burada kazandık. Beşiktaş'ı da devirdik. İlkleri başardığımız için mutluyum
GERÇEKTEN GÜÇLÜ BİR TAKIM
Beşiktaş gerçekten çok güçlü bir takım. Şampiyonluğun en büyük favorilerinden.
ŞU AN HAYALE İNANIYORUZ
Ceza sahasından çıkma antrenmanlarını yaptığımızda oyuncularımın yüzündeki ifadeyi gördüm, gerçekleşebileceğine inanmıyorlardı. Hayal kurmaktan vazgeçmeyin dedim. Şu an o hayale inanıyoruz ama nerede oluruz bilemiyoruz.
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