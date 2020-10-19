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Haber Giriş: 19.10.2020 - 22:37 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Alanyaspor'da Çağdaş Atan ikinci yarıdan memnun değil

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Son dakika haberi | Alanyaspor'da Çağdaş Atan ikinci yarıdan memnun değil
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Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray'ı yendikleri maçın ardından konuştu.

İkinci yarıda oynanan oyundan memnun olmadığını belirten Atan, "Aslında biz Galatasaray'ın 4-1-4-1 oynamasını bekliyorduk. Ona göre 3-4-1-2 adam adama her yerde önde presle başlamak istiyorduk. Galatasaray, 4-3-1-2'yi tercih etti. Biz de o yüzden 3-5-2 ile pres yaptık. Galatasaray'a karşı 11'e 11 ancak bu kadar oynanırdı. İkinci yarıdan çok mutlu muyum? Değilim. Galatasaray'ı yenmeyi hak ettik mi? Oyun olarak, baskı olarak, mantelite olarak bence hak ettik" diye konuştu.

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