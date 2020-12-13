Son Dakika Haberi | Alanyaspor'da Anastasios Bakasetas'tan Çağdaş Atan'a övgü

Maçta Beşiktaş ağlarını 2 kez sarsarak takımına galibiyeti getiren Anastasios Bakasetas, yaptığı değerlendirmede, "Çağdaş Atan ile birlikte çok geliştik. Topa sahip oluyoruz, oyunu domine ediyor ve kontrol ediyoruz. Hocamız çok hırslı biri. Oyunculardan daha çok çalışıyor diyebilirim. Bizim her sorumuza cevap veriyor. Bütün takım onunla çalıştığımız için çok mutlu. Galip gelmemiz, attığım iki golden daha önemliydi. İyi oynadık ve iyi mücadele ettik. İki maç kaybettikten sonra burada iyi bir reaksiyon gösterdik." dedi.

Alanyaspor'da Berkan Kutlu ise "Sahada çok iyi savaştık. Bizim bir taktiğimiz var. O taktiği harfiyen uygulayınca bu mücadeleler oluyor. Çok mutluyuz. 2 maç kaybettik. Bu reaksiyon çok güzel oldu. Çok önemli bir 3 puan. 2 maç kaybetmek kötü. 3 olsaydı çok kötü bir rutin olacaktı. Beşiktaş maçıyla toplamak çok önemli. Yolumuza daha güvenli bir şekilde devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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