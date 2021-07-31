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Futbol
Haber Giriş: 31.07.2021 - 21:05 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Al Ahli, Ndao transferini resmen duyurdu! Beşiktaş sonrası...

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Son Dakika Haberi... Al Ahli, Ndao transferini resmen duyurdu! Beşiktaş sonrası...

Al Ahli, transferde Beşiktaş ile de ismi anılan Fatih Karagümrük'ten Ndao'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Fatih Karagümrüklü Alassane Ndao'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

İsmi son zamanlarda Beşiktaş ile de anılan Senegalli oyuncu için 3 milyon euro bonservis ücreti ödeneceği belirtiliyor.

Fatih Karagümrük formasıyla 59 resmi maça çıkan Ndao, 14 gol attı ve 14 asist yaptı.

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