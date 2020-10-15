Son Güncelleme:
Son Dakika Haberi | Akhisar Belediyespor Erkek Basketbol Takımı'nda 13 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Akhisar Belediyespor'da 13 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Akhisar Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, dün yapılan testlerinin ardından 11 basketbolcu ile 2 personelde pozitif vaka tespit edildiği belirtildi. Oyuncu ve personellerin izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı kaydedildi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle