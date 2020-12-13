Son dakika haberi | Aile ferdini bıçaklayan Ajax'ın yıldızı Quincy Promes tutuklandı

Telegraaf'ın haberine göre; Ajax oyuncusu Quincy Promes, bıçaklanma olayı nedeniyle polis tarafından tutuklandı. Promes, aile üyesini ağır şekilde yaralamaktan dolayı suçlanıyor.

Olay polis sözcüsü Jelmer Geerds tarafından doğrulandı. En az 3 gün hapishanede kalacağı belirtilen Promes'in bu süresinin uzayabileceği gelen bilgiler arasında...

PARTİDE NELER OLDU?

Temmuz ayının sonlarında Promes ve aile fertleri bir araya geldi. Büyük bir parti düzenlendi. Parti sırasında bilinmeyen bir nedenle Promes bir aile üyesiyle şiddetli bir tartışmaya girdi. Bu tartışma sırasında Promes'in bıçakla saldırdığı ve aile ferdini yaraladığı iddia ediliyor.

Olayları polise aktaran görgü tanığının ise olayın daha da büyümesini engelleyen bir isim olduğu ortaya çıktı. Şimdi Promes cephesinden mahkemenin vereceği karar bekleniyor.

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