Son Dakika Haberi | Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler: 'Beşiktaş'ı biz ayakta tuttuk'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, genel sekreter Mesut Urgancılar ile birlikte dün yazılı ve görsel medya kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya gelerek hem göreve geldikleri günden itibaren yaptıklarını hem de kulübün mali durumunu anlattı.

Vodafone Park’ta gerçekleşen buluşmada Çebi şunları söyledi: “Ben, Beşiktaş ekonomisine yaptıklarımı konuşmak istemedim bugüne kadar. Ama alçak gönüllülüğün sonu iyi olmadı. Ben Beşiktaş ekonomisini konuşmamayı seçmiştim ama şimdi konuşuyorum. Ekonomik konularda kendimizi başarılı buluyoruz.

400 milyon TL Covid zararı

21 Ekim'de göreve geldiğimizde Beşiktaş Kulübü’nün 2 milyar 920 milyon TL’lik bir borcu vardı. Mayıs 2020’ye kadar 740 milyon TL ödememiz gerekiyordu. Yılda 550-600 milyon TL gelirimiz olsa da hepsi bankalara gidiyor. Özel ilişkilerimizi kullanarak 350-400 milyon TL temlikten para kullandık. 150 milyon TL şahsi kefalet, 110 milyon TL şahsımın ve yönetim kurulunun verdiği para, 60 milyon TL bağış 60 milyon TL de alnımızın teriyle bulduğumuz sponsorlarla bu yükü çevirdik. Koronavirüs pandemisinin bize zararı 400 milyon TL. Naklen yayın gelirimiz 100 milyon TL eksik olacak. 100 milyon TL stat gelirimiz olmayacak. 200 milyon TL de güncel kur farkından zararımız var

'Cumhurbaşkanı 1.5 saat dinledi'

Bankalarla anlaşmayı Ali Koç imzalamamakta haklıydı. Fikret Orman bizden önce imzayı attı. Galatasaray imzayı attığı için ‘değiştirin’ diyemiyor. Benden önce imzalandığı için itirazda bulundum. Sayın Cumhurbaşkanı sağ olsun 1.5 saat beni dinledi. Durumu anlatmaya çalıştım. ‘Veriyoruz, bir daha veriyoruz, sonra bir daha... Bitmiyorsunuz!’ dedi. Ben de kendisine bir spor yasasıyla her yönetimin sorumlu olacağı bir düzenlemeyle bu işin olabileceğini anlattım. Sorumlu kişilere, ‘Makul gözüküyor, siz de inceleyin’ dedi. ‘Ayrı gayrı olmaz Fenerbahçe ve Galatasaray da olacak’ dedi. Pandemi süreci girmese nisan mayısta bitebilirdi..”

Fikret Orman'ın bağırmasına gerek yok

“Ben ağlamıyorum, durum tespiti yapıyorum. Bunların bilinmesini, unutulmamasını istiyorum. Beşiktaş’ın geleceği için. Benden sonra da incelesinler, temiz çıkarsam başarılı olurum. Fikret Orman’ın kızmasına bağırmasına gerek yok. Camia inceleme istiyor. Troller bilinçli şekilde bize saldırıyor, boşuna saldırmasınlar. UEFA bir sürü söylemde bulundu ama hiçbir şey yapmadı. Kulüplere değil futbolculara sahip çıktı. Ruiz davasında bile ‘feshedebilir’ dediler. Bunu anlamakta güçlük çekiyorum.”

Artık çift imza

Kulüp personeline ödemelerin 1 ay geriden geldiğini de belirten Çebi ayrıca “İmza sirküleri artık çift imza. Benim attığım tek imza geçersiz. Mutlaka bir yöneticinin de imza atması gerekiyor” diye konuştu.

Takım bütçesi 56'dan 33 milyon Euro'ya indi

"Ben takımıma ve hocama güveniyorum. Makul bütçelerle bir takımın şampiyon olabileceğine inanıyorum. Takımın bütçesi 56’dan 33 milyon Euro’ya indi. Küçük bütçeyle 2015- 16 sezonu şampiyon olduk, 92 milyon Euro’luk takımla 4. bitirdik. Çok bütçe şampiyonluk demek değil. 92 milyon Euro’yu sokağa atmasaydık bu futbol takımı 2 dönem geçirirdi.”

Avcı 30 milyon TL'nin 19 milyonunu istiyor

“Abdullah Avcı, Trabzonspor’la anlaştıktan 1 gün sonra bize ihtarname gönderdi 19 milyon TL’lik. Bizden 11 milyon TL almıştı. Toplamda 30 milyon TL’lik alacağından kalan 19 milyon TL’yi istiyor. Helalleşmemiz gerekiyor, onu da kırmamamız gerekiyor. Bir ağabeykardeş gibi bu işi çözmemiz gerekiyor. Üzerimde camia baskı oluşturuyor ama anlaşacağımızı düşünüyorum. Bir yabancı hoca gibi katı olacağını düşünmüyorum.”

Mesut Urgancıoğlu mali tabloyu özetledi

21 Ekim 2019 tarihi itibariyle 2 milyar 962 milyar 60 bin 186 TL borcu olan bir kulüp devralmıştık. 30 Ekim 2020 itibariyle borç 3 milyar 379 milyon TL’ye yükseldi.

2022'de 4.2 milyar TL olacak

Şubat ayındaki Divan Kurulu’nda hiçbir şey yapmasak bile sadece finansman giderleriyle bu borcumuz mayıs 2022’de 4.2 milyar TL olacağını dile getirmiştik.

202 dava, 272 icra takibi

30 Ekim itibariyle aleyhimize açılan dava sayısı 202. 23’ü kongre üyelerimizce geçmiş dönemlerde kulübümüze açılanlar. Kesinleşmiş icra takibi 272’ye ulaşmıştır. Toplam tutar 144 milyon TL.

Zarar 4 milyon TL'ye indi

Futbol dışındaki branşlardan, basketbol şubesinin 2017-18 sezonu zararı 26 milyon 500 bin, 2018-19 sezonu 15 milyon zarar. 2019-20 sezonu zarar azaldı ve 4 milyon TL’ye indi.

521 bin SMS, 70 milyon TL

“Bırakmam seni” ve “Ödül senin” için 521 bin SMS atıldı. 70 milyonluk yardım taahhütünün 56 milyon TL’si tahsil edildi. Kalanı yönetim ve BJK şirketlerinin yöneticilerince sağlandı.