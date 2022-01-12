Son Dakika Haberi... Afrika Kupası'nda Tunus-Mali maçına damga vuran skandal karar! Maçı erken bitirdi, oyuncular geri dönmedi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fenerbahçede İsmail Kartal sahaya indi İlk açıklama ve toplantıda Mesut detayı...Fenerbahçe'de İsmail Kartal sahaya indi! İlk açıklama ve toplantıda Mesut detayı...#Fenerbahçe
Bill Gates sessizliğini bozdu Flaş aşı yanıtıBill Gates sessizliğini bozdu! Flaş aşı yanıtı#Bill Gates
Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı 30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşınGittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı! '30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın'#Cilt Kanseri
Beştepedeki toplantıda flaş karar: HÜRJETte seri üretime geçilecekBeştepe'deki toplantıda flaş karar: HÜRJET'te seri üretime geçilecek#Ankara
4 partiden ortak Kazakistan bildirisi: Desteğimiz sürecek4 partiden ortak Kazakistan bildirisi: Desteğimiz sürecek#TBMM
HDP’li Semra Güzel’in terör örgütü kampında yeni fotoğrafları ortaya çıktıHDP’li Semra Güzel’in terör örgütü kampında yeni fotoğrafları ortaya çıktı! #HDP
HDPli vekilin teröristle fotoğrafı Gereği yapılacak, parlamentoda görmek istemiyoruzHDP'li vekilin teröristle fotoğrafı! 'Gereği yapılacak, parlamentoda görmek istemiyoruz'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Şehir eşkıyası yol kesip, İETT şoförünü silahla tehdit ettiŞehir eşkıyası yol kesip, İETT şoförünü silahla tehdit etti#İETT
Afrika Kupasında skandal kararlar Maçı erken bitirdi, ortalık karıştıAfrika Kupası'nda skandal kararlar! Maçı erken bitirdi, ortalık karıştı#Afrika Kupası
Uzman isimler tek tek anlattı... 2022 yılında bu sektörlere dikkatUzman isimler tek tek anlattı... 2022 yılında bu sektörlere dikkat!#Borsa İstanbul
Sert açıklama: Kriz Rusyanın başının altından çıktı Ukraynaya saldırırlarsa...Sert açıklama: Kriz Rusya'nın başının altından çıktı! Ukrayna'ya saldırırlarsa...#RUSYA
300 bin işçi açığı var Alman Bakan duyurdu: Önlem alınmazsa 5 milyona yükselecek300 bin işçi açığı var! Alman Bakan duyurdu: Önlem alınmazsa 5 milyona yükselecek#Almanya
İngilterede bir ilk... Üretebilmek için 30 yıl uğraştılarİngiltere'de bir ilk... Üretebilmek için 30 yıl uğraştılar! #Soğan
Son rakamlar açıklandı ABDde enflasyon 40 yılın zirvesindeSon rakamlar açıklandı! ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesinde#ABD
Prenses Dianayı da Meghanı da tahttan etti: Ailenin en gösterişsiz üyesi bu kez şaşırttıPrenses Diana'yı da Meghan'ı da 'tahttan' etti: Ailenin en gösterişsiz üyesi bu kez şaşırttı#Prenses Beatrice
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika Haberi... Afrika Kupası'nda Tunus-Mali maçına damga vuran skandal karar! Maçı erken bitirdi, oyuncular geri dönmedi

#Afrika Kupası#Tunus#Mali
Son Dakika Haberi... Afrika Kupasında Tunus-Mali maçına damga vuran skandal karar Maçı erken bitirdi, oyuncular geri dönmedi

Afrika Uluslar Kupası'nda oynanan Tunus-Mali maçında ilginç anlar yaşandı. Mücadelenin hakemi Janny Sikazwe, maçı erken bitirdi. Sonrasında tepkiler ve dikkat çeken kararlar meydana geldi.

Haberin Devamı

Afrika Uluslar Kupası'nda oynanan Tunus-Mali maçının hakemi Janny Sikazwe, karşılaşmanın 85. dakikasında mücadelenin son düdüğünü çaldı.

Karşılaşmada 1-0 geride olan Tunus cephesinin tepkileri üzerine maç yeniden başladı.

Hakem Sikazwe, bu kez kronometre 89:51'i gösterdiği anda bir kez daha karşılaşmaı bitirdi.

BÜYÜK TEPKİ

Tunus Teknik Direktörü Mondher Kebaier, saha içinde Sikazwe'yi kovalaması da dikkat çekti. Hakem ekibi geniş güvenlik önlemleri altında soyunma odasına gitti.

TEKRAR BAŞLAMASI YÖNÜNDE KARAR VERİLDİ AMA...

Afrika Futbol Konfederasyonu, müsabakada kalan dakikaların yeniden oynanması yönünde karar verdi. Bu karar sonrasında Malili futbolcular, sahaya geri döndü. Tunuslu futbolcular, maça çıkmayı reddetti.

Tunuslu futbolcuların maça çıkmayı reddetmesinin ardından mücadelenin 1-0 Mali lehine sonuçlanmasına karar verildi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Afrika Kupası#Tunus#Mali

BAKMADAN GEÇME!

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

#Nesli Tükenen Bitkiler
Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı 30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın

Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı! '30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın'

#Cilt Kanseri

BAKMADAN GEÇME!

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

#Nesli Tükenen Bitkiler
Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı 30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın

Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı! '30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın'

#Cilt Kanseri