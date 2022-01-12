Son Dakika Haberi... Afrika Kupası'nda Tunus-Mali maçına damga vuran skandal karar! Maçı erken bitirdi, oyuncular geri dönmedi

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Afrika Uluslar Kupası'nda oynanan Tunus-Mali maçının hakemi Janny Sikazwe, karşılaşmanın 85. dakikasında mücadelenin son düdüğünü çaldı.

Karşılaşmada 1-0 geride olan Tunus cephesinin tepkileri üzerine maç yeniden başladı.

Hakem Sikazwe, bu kez kronometre 89:51'i gösterdiği anda bir kez daha karşılaşmaı bitirdi.

BÜYÜK TEPKİ

Tunus Teknik Direktörü Mondher Kebaier, saha içinde Sikazwe'yi kovalaması da dikkat çekti. Hakem ekibi geniş güvenlik önlemleri altında soyunma odasına gitti.

TEKRAR BAŞLAMASI YÖNÜNDE KARAR VERİLDİ AMA...

Afrika Futbol Konfederasyonu, müsabakada kalan dakikaların yeniden oynanması yönünde karar verdi. Bu karar sonrasında Malili futbolcular, sahaya geri döndü. Tunuslu futbolcular, maça çıkmayı reddetti.

Tunuslu futbolcuların maça çıkmayı reddetmesinin ardından mücadelenin 1-0 Mali lehine sonuçlanmasına karar verildi.

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