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Son Dakika Haberi | Adem Kabayel’e ödül
1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYiAD) tarafından düzenlenen ‘Sarı Kırmızı Kareler’ fotoğraf ve video yarışmasının ödül töreni yapıldı.
Türk Telekom Stadı’ndaki törene kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve GSYiAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu da katılırken, Hürriyet Spor Servisi fotomuhabiri Adem Kabayel mansiyon ödülü aldı.
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