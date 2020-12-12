Son Dakika Haberi | Adem Büyük: "Fenerbahçe'yi burada yenmek güzel"

Maçta sarı lacivertli fileleri bir kez havalandıran Adem Büyük, gelen 3 puanın ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'yi burada yenmek güzel. Penaltı yüzde 50-50! Kaleciyle aynı köşeye vurmayacaksın. Altay iyi kaleci, penaltılarda da iyi. Geçen hafta penaltıyı ve maçı kurtardı. Erol Hoca ile burada 1.5 sezon çalıştık. Çok iyi bir teknik adam. Daha da iyi olacaktır. Biliyordum hocanın nasıl oynatacağını, neler yapacağını. Anlattım arkadaşlara." dedi.