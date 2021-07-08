Son Dakika Haberi... Adana Demirspor'un transferde yeni hedefi David Luiz!

Mario Balotelli ve Younes Belhanda transferiyle dikkat çeken Adana Demirspor'da çalışmalar devam ediyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Adana Demirspor, Arsenal ile sözleşmesi biten David Luiz ile görüşmelere başladı.

2 YILLIK TEKLİF

Süper Lig ekibinin, 34 yaşındaki stopere 2 yıllık kontrat teklif ettiği ve beklemeye geçtiği kaydedildi.

Premier Lig'de 213 maçta forma giyen Brezilyalı futbolcu, 14 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

MURAT SANCAK AÇIKLAMIŞTI

Murat Sancak geçtiğimiz gün transfer çalışmaları hakkında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:

Bruma'dan maliyeti nedeniyle vazgeçtik. Nani'yi belki biraz zorlamış olsak getirebilirdik, görüştük. Sol ve sağ açık alacağız. Ibrahimovic'i geçen sene istedik, bu sene Milan'dan almak zor. 1 sene sonra gelmek isterse, Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz. Lille'in kaptanı Fonte gündemimizdeydi, Fransa'da bir takım istemiş