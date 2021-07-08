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Futbol
Haber Giriş: 08.07.2021 - 21:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Adana Demirspor'un transferde yeni hedefi David Luiz!

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Son Dakika Haberi... Adana Demirspor'un transferde yeni hedefi David Luiz!

Balotelli ve Belhanda'yı kadrosuna katan Adana Demirspor'un, bu kez David Luiz transferi için girişimlere başladığı kaydedildi.

Mario Balotelli ve Younes Belhanda transferiyle dikkat çeken Adana Demirspor'da çalışmalar devam ediyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Adana Demirspor, Arsenal ile sözleşmesi biten David Luiz ile görüşmelere başladı.

2 YILLIK TEKLİF

Süper Lig ekibinin, 34 yaşındaki stopere 2 yıllık kontrat teklif ettiği ve beklemeye geçtiği kaydedildi.

Premier Lig'de 213 maçta forma giyen Brezilyalı futbolcu, 14 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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MURAT SANCAK AÇIKLAMIŞTI

Murat Sancak geçtiğimiz gün transfer çalışmaları hakkında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:

Bruma'dan maliyeti nedeniyle vazgeçtik. Nani'yi belki biraz zorlamış olsak getirebilirdik, görüştük. Sol ve sağ açık alacağız. Ibrahimovic'i geçen sene istedik, bu sene Milan'dan almak zor. 1 sene sonra gelmek isterse, Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz. Lille'in kaptanı Fonte gündemimizdeydi, Fransa'da bir takım istemiş

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