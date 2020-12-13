Son Dakika Haberi | Adana Demirspor'da Ümit Özat depremi! Başkan duyurdu

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Giresunspor'a 2-0 yenilen Adana Demirspor'da Ümit Özat, görevini bıraktı.

İstifayı sosyal medya hesabından açıklayan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Ümit Özat Hocamız istifa etmiştir. Yönetim kurulu adına istifasını kabul ettim. Emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un başında bu sezon toplam 15 maça çıkan Ümit Özat, 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

"BU DA BENİM ŞANSIM"

Giresunspor mağlubiyeti sonrası konuşan Özat, "Geçen sene üst üste 8 penaltı atan arkadaşımız bu sene üst üste 2 penaltı kaçırdı, bu da benim şansım herhalde. Yemiş olduğumuz gol kalecinin bariz hatası. Ama bu oyunun karşılığı bu değil, geçen haftaki oyunun karşılığı bu değil gidiyor bakalım. Hep beraber şapkamızı önümüze koymalıyız, herhalde 3 maçta 25 pozisyona girip 3 gol atmak da büyük bir oran. Ne diyebilirsin ki söyleyecek bir şey yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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