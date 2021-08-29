Son Dakika Haberi... Adana Demirspor'da Samet Aybaba dönemi sonra erdi

Süper Lig'de ilk 3 haftada 2 puan toplayan Adana Demirspor'da görev değişikliği yaşandı.

26 yıl aradan sonra adını Süper Lig'e yazdıran Adana Demirspor'da mavi-lacivertli takımı Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Samet Aybaba görevinden ayrıldı.

GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ HOCALAR VAR

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, ayrılık sonrası A Spor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Üç maçta iki puan bizi böyle bir karar almaya itti. Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Görüştüğümüz yerli yabancı hoca adayları var. Kararımızı kısa süre içinde vereceğiz. Milli takım arası bizim için çok önemli.

BALOTELLI İLE ALAKASI YOK

Samet hoca ile anlaşarak ayrıldık. Aldığımız puanlar da ortada. Farklı yerlere çekilebilir Balotelli gibi ama alakası yok. Balotelli çok değerli bir futbolcu. 55. dakikada hangi oyuncu çıkarılsa tepki gösterir. Balotelli üç maçta da oyundan alındı. Altında başka bir şey aramanın alemi yok.

SON MAÇTA BALOTELLI KRİZİ

Konyaspor ile oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan Balotelli, son derece etkisiz bir performans sergilemiş ve 57. dakikada yerini Ezeh'e bırakmıştı. Bu oyuncu değişikliği sonrasında Balotelli'nin tepkileri mücadeleye damga vurmuştu.

Oyuncu değişikliği tabelasında kendi forma numarasını gördükten sonra saha kenarına yavaş adımlarla gelen Balotelli, kulübede uzun süre bağırmış ve tepkisini gösterirken yanındaki takım arkadaşına da fiziksel müdahalede bulunduğu kameralara yansımıştı.