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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Adana Demirspor'da Kovid-19 testleri tekrarlandı
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Haber Giriş: 17.11.2020 - 18:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Adana Demirspor'da Kovid-19 testleri tekrarlandı

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Son Dakika Haberi | Adana Demirspor'da Kovid-19 testleri tekrarlandı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da ligin 10. haftasındaki Eskişehirspor maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi uygulandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, izolasyon sürecinin 10. günündeki testlerde 1 futbolcu, 1 antrenör ve 6 personelin sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürecin devam edildiği bildirildi.

Daha önce takımda 24 futbolcu, 2 teknik adam ve 3 personelin testleri pozitif sonuçlanmıştı.

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