Son Dakika Haberi... Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak'tan 'özür' açıklaması! Fenerbahçe...

Adana Demirspor'un yeni transferlerinden Mario Balotelli, geçtiğimiz gün Adana'ya gelerek taraftarla buluşmuştu.

Balotelli'nin 1000 kişilik bir taraftar grubu karşılarken Fenerbahçe aleyhine tezahüratlar yapıldı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Fenerbahçe camiasından özür diledi.

'FENERBAHÇE CAMİASINDAN ÖZÜR DİLERİM'

Sancak'ın paylaşımında "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, dün Balotelli'ye havaalanında yapılan karşılamada, ülkemizin değerli kulübüne yapılan küfür beni derinden üzmüş olup, tekrarı yaşanmaması adına herkesin duyarlı olmasını rica ediyorum ve bundan dolayı Fenerbahçe camiasından özür dilerim. Evet gerçek Adana Demirspor taraftarı yapmaz ve bundan sonra bu hareketlere, sizlerin izin vermeyeceğinizi biliyorum. Ev sahibi olduğumuz her maçta misafir nasıl ağırlanır bütün herkese göstereceğinize şüphem yok" ifadeleri yer aldı.