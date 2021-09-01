Son Dakika Haberi... Adana Demirspor, Vincenzo Montella'yı resmen açıkladı!
Adana Demirspor, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Adana Demirspor, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile iki yıllık sözleme imzaladı.
Kariyerinde Roma ve AC Milan'ı da çalıştıran Montella, son olarak İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'a görev yapmıştı.
İşte Adana Demirspor'un açıklaması;
Kulübümüz daha önce Fiorentina, Sevilla, Milan, Sampdoria ve Roma takımlarını çalıştıran teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma imzalamıştır.
Ligin ilk 3 haftasında galibiyet alamayan Akdeniz ekibi, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırmıştı.