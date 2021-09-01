Son Dakika Haberi... Adana Demirspor, Vincenzo Montella'yı resmen açıkladı!

Adana Demirspor, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile iki yıllık sözleme imzaladı.

Kariyerinde Roma ve AC Milan'ı da çalıştıran Montella, son olarak İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'a görev yapmıştı.

İşte Adana Demirspor'un açıklaması;

Kulübümüz daha önce Fiorentina, Sevilla, Milan, Sampdoria ve Roma takımlarını çalıştıran teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma imzalamıştır.

Ligin ilk 3 haftasında galibiyet alamayan Akdeniz ekibi, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırmıştı.