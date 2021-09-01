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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Adana Demirspor, Vincenzo Montella'yı resmen açıkladı!
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Futbol
Haber Giriş: 01.09.2021 - 17:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Adana Demirspor, Vincenzo Montella'yı resmen açıkladı!

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Son Dakika Haberi... Adana Demirspor, Vincenzo Montella'yı resmen açıkladı!

Adana Demirspor, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Adana Demirspor, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile iki yıllık sözleme imzaladı.

Kariyerinde Roma ve AC Milan'ı da çalıştıran Montella, son olarak İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'a görev yapmıştı.

İşte Adana Demirspor'un açıklaması;

Kulübümüz daha önce Fiorentina, Sevilla, Milan, Sampdoria ve Roma takımlarını çalıştıran teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma imzalamıştır.

Ligin ilk 3 haftasında galibiyet alamayan Akdeniz ekibi, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırmıştı.

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