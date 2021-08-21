MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi... Adana Demirspor-Konyaspor maçının saati değişti
GeriFutbol Son Dakika Haberi... Adana Demirspor-Konyaspor maçının saati değişti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 21.08.2021 - 12:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Adana Demirspor-Konyaspor maçının saati değişti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi... Adana Demirspor-Konyaspor maçının saati değişti

Süper Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Cuma günü oynanacak maç, saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor müsabakasının saatinde değişikliğe gitti.

Daha önce 27 Ağustos Cuma günü saat 20.30 olarak açıklanan karşılaşmanın başlama saati, TFF'nin internet sitesindeki maç programı bölümünde 21.45 olarak değiştirildi.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşmadaki saat değişikliğini Adana Demirspor da sosyal medya hesabından duyurdu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi