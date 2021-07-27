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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Adana Demirspor, David Akintola transferini açıkladı! 3 yıllık imza...
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Futbol
Haber Giriş: 27.07.2021 - 13:10 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Adana Demirspor, David Akintola transferini açıkladı! 3 yıllık imza...

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Son Dakika Haberi... Adana Demirspor, David Akintola transferini açıkladı! 3 yıllık imza...

Adana Demirspor, geçtiğimiz sezon Hatayspor forması giyen David Akintola ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor, David Akintola ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekibi, Sivasspor 'un da gündeminde olan oyuncunun transferi için Midtjylland ile anlaşmaya vardı.

Akintola geçen sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giymiş ve performansıyla dikkat çekmişti.

Hatayspor'da 37 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 7 gol attı ve 7 asist yaptı.

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BALOTELLİ, BELHANDA VE STAMBOULI'DEN SONRA...

Adana Demirspor, daha önce Mario Balotelli, Younes Belhanda ve Benjamin Stambouli gibi önemli isimlerin transferlerini açıklamıştı.

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