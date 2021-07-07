Son Dakika Haberi... Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan transfer itirafları! Ibrahimovic, Nani ve Bruma...
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer çalışmaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Son olarak Mario Balotelli'yi kadrosuna katan Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, transferlerle ilgili A Spor'a konuştu.
İşte Murat Sancak'ın sözleri;
Balotelli ile istediğimiz şartlarda anlaştık. Öyle anlatıldığı gibi deli falan değil. Gayet karakterli bir futbolcu.
NANI'Yİ GETİREBİLİRDİK
Bruma'dan maliyeti nedeniyle vazgeçtik. Nani'yi belki biraz zorlamış olsak getirebilirdik, görüştük. Sol ve sağ açık alacağız
IBRAHIMOVIC'İ İSTERİZ
Ibrahimovic'i geçen sene istedik, bu sene Milan'dan almak zor. 1 sene sonra gelmek isterse, Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz
FONTE GÜNDEMİMİZDEYDİ
Lille'in kaptanı Fonte gündemimizdeydi, Fransa'da bir takım istemiş