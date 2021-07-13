Son Dakika Haberi... Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan David Luiz ve transfer açıklaması!

Mario Balotelli ve Younes Belhanda transferiyle dikkat çeken Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, David Luiz hakkında da önemli açıklamalar yaptı.

FENERBAHÇE İTİRAFI

Süper Lig fikstür çekiminin ardından mikrofonların karşısında çıkan Sancak, ilk olarak sezona Fenerbahçe ile başlamalarını değerlendirdi. Sancak, "Fenerbahçe'nin çıkmasını umut ediyordum, iyi oldu." ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Murat Sancak, "David Luiz ile görüşmeler devam ediyor. İnşallah sonuçlandırmaya çalışacağız. Ücretleri yüksek olunca biraz müzakere etmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

2 YILLIK TEKLİF

Süper Lig ekibinin, 34 yaşındaki stopere 2 yıllık kontrat teklif ettiği ve beklemeye geçtiği kaydedildi.

Premier Lig'de 213 maçta forma giyen Brezilyalı futbolcu, 14 gol, 8 asistlik performans sergiledi.