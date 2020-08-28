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Haber Giriş: 28.08.2020 - 11:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Acun Ilıcalı'nın takımı Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı resmen istedi! Transfer...

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Son Dakika Haberi | Acun Ilıcalı'nın takımı Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı resmen istedi! Transfer...
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Fortuna Sittard, Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc için transfer girişimlerine başladı!

Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard, Süper Lig'den transfer yapmayı sürdürüyor.

TRT Spor'un haberine göre; Fortuna Sittard, Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc için transfer girişimlerine başladı

Detaylar geliyor

 

Son Dakika Haberi | Acun Ilıcalının takımı Fenerbahçeden Miha Zajcı resmen istedi Transfer...

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