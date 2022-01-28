Son Dakika Haberi... Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'in transferini açıkladı!

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İngiltere Championship ekibi Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı ve takımın yeni teknik direktörü Şota Arveladze, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ALLAHYAR SAYYADMANESH TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Gürcü teknik adam basına tanıtılırken Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh'in Hull City için sağlık kontrollerinden geçtiğini açıkladı.

'BİR YENİ TRANSFERİMİZ BURADA'

Ilıcalı konuyla ilgili "Bir yeni transferimiz daha halihazırda burada. Bu kişi Allahyar Sayyadmanesh. Sağlık kontrollerinden geçiyor." dedi.

ŞOTA ARVELADZE'YE ÖVGÜ

Acun Ilıcalı, kulüpteki planları ve Şota Arveladze hakkında ise "Futbolun insanları eğlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Şota, tanıdığım en cesur teknik direktörlerden biri. Taraftarların çoğunun onun futbol tarzını beğeneceğine inanıyorum. Futbolun insanları eğlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Şota tanıdığım en cesur teknik direktörlerden biri. Taraftarların, onun futbol tarzını beğeneceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

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Acun Ilıcalı sözlerini, "Öykümüz çok uzun sürecek. Bence başarı için sadece para da yeterli değil. Başarı için para tek başına yetmez! Bundan sonra Hull benim evim. Ben evimi kolay kolay terk etmem" ifadeleriyle tamamladı.