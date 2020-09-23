Son Dakika Haberi | Açık ara en formda takım Galatasaray

Gomis, Gomez ya da Sörloth tek başına ligin dengelerini değiştirebiliyor. Ancak şu an açık ara en formda takım G.Saray. Kulübeden gelen Diagne, Ömer, Linnes, Babel öyle iyi ki, sahadaki futbolcuya en ufak sallanma şansı vermiyorlar.

1- Beşiktaş, Antalya önünde 1-0’ı bulmasına karşın maçın sonunu getiremedi ve beraberlikte kaldı. Sizce Beşiktaş’ın hangi bölgelere takviyeye ihtiyacı var?

2- G.Saray 3 resmi maçın 3’ünü de ikişer farkla kazandı. Başakşehir maçında iyi futbolla da göz doldurdu. Sizce de G.Saray ligde ana favori olarak öne çıktı mı?

3- Başakşehir geçen sezon olduğu gibi lige 2 yenilgi girdi. G.Saray önünde de kötü bir ilk devre oynadılar. Başakşehir yeniden şampiyonluk yarışı yapabilecek mi?

4- Transfer döneminde en parlak işleri yapan Fenerbahçe’yse Hatay önünde etkisiz kaldı. Sarı-lacivertlilerin sorunu taktiksel mi? Yoksa takviyeye mi ihtiyaç var?

5- Trabzon ligde 2. maçta da göz doldurmadı. Yeni transferler Baker ve Afobe oynadılar ama Eddie newton’a eleştiriler yoğun. Problem hocada mı, kadroda mı?

6- Avrupa Ligi’nde yarın G.Saray, Hajduk Split’le, Beşiktaş Rio Ave ile Alanya da Rosenborg ile oynayacak. Temsilcilerimizin şansını nasıl görüyorsunuz?

MEHMET ARSLAN

TAKIM İÇİNDEN ÇÖZÜLECEK İŞ DEĞİL

1- Beşiktaş’’ın sorunu da Fenerbahçe gibi zaman. Ama onlar için transfer gerekliliği de ortada. Önemli isimleri kaybeden Beşiktaş’a acilen kaliteli bir golcü ve çok iyi bir orta saha oyuncusu gerektiğini düşünüyorum. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın’ın, Sergen Yalçın gibi bir futbol aklına ihtiyacı var saha içinde. Bu, şu andaki takım içinden çözüm üretilecek gibi değil.

DAHA ÇOK FAVORi TAKIM EKLENiR

2- Galatasaray ilk 2 maçını kazanarak favori olduğunu gösterdi. Ama 6 puan yerine 2 puan bile toplasa bu tablo çok değişmezdi. Yine favorilerden biri olurdu. Geniş ve kaliteli kadrosu ile bu son derece doğal. Ama ilk 2 haftada alınan sonuçlarla takımları değerlendirmek çok doğru değil. Lig bu sezon çok daha uzun boylu. 21 takımlı bir sezon geçireceğiz. G.Saray’ın yanına daha çok favoriler eklenir.

BAŞAKŞEHiR HEDEFE ULAŞMIŞ BiR TAKIM GiBi

3- Zirvede yer alırlar buna eminim ancak şampiyonluk konusunda çok emin değilim. Sanki bir hedefe ulaşılmış, rahatlamış bir Başakşehir var bu sezon. Bu açından sıkıntılı bir dönem geçirecekler gibi görünüyor. Ama zirvede nasıl bir sıralama içinde yer alırlar orası muamma. Bu bakımdan sezonun ilk haftalarında Başakşehir ile oynamak G.Saray için bir avantaj oldu.

DEFANSTAN SONRA SIRA OFANSA GELECEK

4- Fenerbahçe’nin tek sorunu zaman. Çok kolay gol yiyen bir takımdı sarı lacivertliler. Erol Bulut bu soruna öncelikle çözüm bulma peşinde. Hatay’ın ‘sıfır’ şut sayısı bu bakımdan önemli. Erol Bulut ile Aykut Kocaman benzerliği burada ortaya çıkıyor işte. Önce sağlam savunma. İlerleyen haftalarda ofansif açıdan daha becerili bir takım gelecek. Hatay’ın Başakşehir’e 12 şut attığını unutmayın.

AYRILIKLARIN ARDINDAN YAŞANANLAR NORMAL

5- Öyle önemli 3 oyuncusunu kaybetti ki Trabzonspor adeta yeni bir takım oluşturmak zorunda kaldı. Filip Novak, Jose Sosa ve Alexander Sörloth ile birlikte sadece kaliteli oyuncularını kaybetmedi. Aynı zamanda psikolojik olarak da yıprandı. Bunun sancılarını yaşaması çok doğal. Takım yeni, hoca yeni. Dolayısıyla tüm takımlar için söylediğimiz Trabzonspor içinde geçerli. Zaman.

KARAMSAR DA DEĞiLiM ÇOK UMUTLU DA...

6- Sezon başı formuna baktığımızda Avrupa kupalarında en uzun soluklu takım Galatasaray olacak gibi görünüyor. Umarım hem Beşiktaş hem Alanyaspor da dahil olmak üzere tüm takımlarımız buna katılır ama hatırlayın sezon başındaki 10 kişilik Hürriyet jürisinin yorumunu. ‘Avrupa’da başarı şansımız yok’ demişlerdi. Ben onlar kadar karamsar değilim ama çok büyük umutlar da taşımıyorum.

UĞUR MELEKE

SAĞ BEK, SANTRFOR VE KANAT ALMALI

1- Beşiktaş‘ın sağ bek ve santrfor ihtiyacı zaten net... Necip uysal iyi niyetli ama Antalyaspor karşısında 27. dakikada Dorukhan Toköz’ün gördüğü sarının da, 43’te Amilton’un pozisyonunun da sebebi Necip’in yetersizliği.

LARiN ANLAMSIZCA STATiK OYNUYOR

Cyle Larin de anlamsız bir şekilde statik oynuyor, oysa bir büyük takım santrforu sadece kenar ortası beklemez. Hareket etmeli, pas

trafiğine katılmalı. Çapraz koşularla arkadan gelene alan açmalı. Tyler Boyd’da net bir toparlanma var, şu anda kenar oyuncuları içinde en olumlu çizgi onda. Üçüncü bir transfer yapma şansları varsa bir de kanat hücumcusu arayabilir Beşiktaş.

EN KOMPLE TAKIM G.SARAY

2- Ligde favorileri net olarak kestirebilmek için transfer döneminin bitişini görmek lazım. Zira Gomis, Gomez ya da Sörloth gibi bir santrfor tek başına bu ligin dengelerini değiştirebiliyor. Ancak bugünkü görüntü itibariyle açık ara en formda takım G.Saray. Kulübeden gelen Diagne’si, Ömer’i, Linnes’i, Babel’i öyle iyi ki, sahadaki futbolcuya en ufak sallanma şansı vermiyorlar. Terim şu an ligin en komple kadrosunu kurmuş durumda.

RAFAEL VE CHADLi iLE TOPARLANABiLiRLER

3- Aslında G.Saray’ın şu anda sahip olduğu o kulübe avantajına geçen yıl Başakşehir sahipti. Geçen yıl Başakşehir’in kulübesi ayrı bir takım olsa ligde ilk 5 yapabilecek seviyedeydi. Bu sezon Elia, Robinho, Clichy, Attamah gibilerin gidişiyle derinlik bir miktar azalmış; Okan Buruk sahadaki formsuz adamı değiştirebilecek gücü bulamıyor kenarda. Ancak Chadli ve Rafael’in daha oynamaya başlamadıklarını not etmek gerek. Onlar da katıldığında daha derli toplu bir Başakşehir izleyebiliriz.

BULUT BÜYÜK TAKIM HOCASI HiSSi VERMEDi

4- Evet, F.Bahçe’nin özellikle hücum bölgesinde takviyeye ihtiyacı var, bir kanat forvet ve bir santrfor alacaklarını düşünüyorum ben. Ancak şu anki kadro da hiç fena değil ve net bir taktiksel sorun da göze çarpıyor. Erol Bulut orta sahasını ısrarla yeteneği az/mücadelesi çok oyunculardan kuruyor, rakip takımın kaleye gelme niyeti olmadığı halde olağanüstü korumacı zihniyet içinde. Rize’de 77’ye, Hatay önünde 68’e kadar TolgaGustavo ikilisini bozmadı. Büyük takım hocası hissiyatı vermedi henüz bana Erol Bulut.

YENiLER UMUT VERiYOR

5- Trabzon’un şu anda kadrosu olağanüstü eksik... Pereira, Marlon ve takımın yıldızı Ekuban olmayınca Newton eldekilerle mecburi bir 3-5-2 testi yaptı. Edgar Ie oyun kurulumunda harikaydı. Baker çok arzuluydu, her topu istedi. Afobe de son derece hareketliydi, Ekuban’la çift santrfor oynarlarsa heyecan verici olabilir. Yeniler umut veriyor. Ancak istikrarlı futbol ve sonuçlar için zaman gerek. Hoca eleştirisi şu aşamada bence haksız olur.

3’Ü DE TURU GEÇMELi

6- Alanya’nın genç teknik adamı Çağdaş Atan’ı tebrik ederim. Kayseri maçında %60 topa sahip oldular, 18 şut attılar, 2 gol var, direkten dönen şut, net pozisyonlar var. Bana kesinlikle umut veriyorlar. G.Saray ve Beşiktaş ise zaten kadro kaliteleri ve imkanlarıyla gruplarda olmak, hatta oradan çıkmak zorunda. Her üç takımımızın da turu geçmesi gerektiğine inanıyorum.

GÜNTEKİN ONAY

BEŞİKTAŞ TRANSFERDE ÇOK AĞIR HAREKET EDİYOR

1- Beşiktaş transferde çok ağır hareket ediyor. Takımın golcüsü Burak Yılmaz Lille’e transfer olalı 50 gün oldu ve henüz bir transfer yapılmadı. Üst düzey bir santrfor şart. Bu isim Kasımpaşalı Bengali-Fodı Koita değil. Ayrıca siyah beyazlılar eldeki en kaliteli oyuncusu Adem Ljajiç’i de kullanamıyor. Sağ bek ve gole yakın bir kanat forvet transferi şart. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Beşiktaş, öne geçmeyi başardığı Antalyaspor maçında galibiyeti kaçırdı ve sezonun ilk 2 haftasını 4 puanla geçti.

LiDER G.SARAY RAKiPLERiNiN ÖNÜNDE

2- Galatasaray, kadro kalitesi ve oturmuş oyuncu grubuyla rakiplerinin önünde. Falcao-Feghouli ve Belhanda fiziksel olarak iyi durumda. Arda her hafta üzerine koyuyor. Taylan başka bir oyuncuya dönüştü. Emre çabuk adapte oldu. Kulübe zengin. Babel ve Diagne’nin yedek oturduğu bir takımdan bahsediyoruz. Şu an için 1 numaralı favori.

BAŞAKŞEHİR’DE DOYMUŞLUK HiSSi VAR

3- Başakşehir’in geçen sezon başında aldığı 2 mağlubiyet ile bu sezon başı aldığı 2 mağlubiyet arasında oyun farkı var. Yarışta olacak güçlü bir kadrosu var ancak forvet rotasyonu yetersiz. Ayrıca şampiyonluk turu attıktan sonra oynadıkları 4 resmî maçı da kaybettiler. Bu da bir doymuşluk göstergesi.

SADECE DURAN TOPTAN GOL ARIYORLAR

4- Fenerbahçe 2 defansif orta sahayla oynuyor. Orta alanla savunma bloğu arasına topla girecek bir oyuncusu yok. Yeni transfer Jose Sosa henüz devreye giremedi ve öndeki 3 forvet bence Fenerbahçe’de ilk 11 oynayacak düzeyde değil. 1’nci sınıf bir santrforu yok. Durum böyle olunca da sadece duran toplarla gol arayabiliyor...

TRABZON’U ÖNE TAŞIYACAK USTA BiR OYUNCU LAZIM

5- Trabzonspor, Denizlispor deplasmanında 2 kanat bekinden yoksun çıktı sahaya. Orta sahada takımı öne taşıyacak usta bir oyuncuya ihtiyaçları var. Kadroda ciddi bir kalite eksikliği var. Gidenlerin yeri dolmadı. Şunu unutmayalım ki Alexander Sörloth, Jose Sosa ve Filip Novak 50’den fazla gole katkı yaptı.

ÇANTADA KEKLiK DEĞiL AMA 3 TAKIM DA TURU GEÇECEKTiR

6- Mu-hak-kak takımlarımızın her şeye rağmen bu turda favori olduğunu düşünüyorum. Hajduk geleneği olan bir kulüp ancak son maçında derbiyi kaybetti ve lige iyi başlamadı. Rio Ave mütevazı bir takım. Rosenborg ise liderin 18 puan gerisinde ve sadece 90’lı yılların sonundan kalan bir şöhreti var. Hiçbiri çantada keklik değil ancak ben 3 ekibimizin de turu geçeceğini düşünüyorum.