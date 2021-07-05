Son Dakika Haberi... Abel Ferreira'dan Fenerbahçe itirafı! 'Teklifi kabul etmedim'

Teknik direktör Vitor Pereira ile anlaşan Fenerbahçe ile ismi bir dönem anılan Abel Ferreira, Brezilya basınına önemli açıklamalar yaptı.

2.5 MİLYON EURO ÖNERDİLER

Fenerbahçe'den teklif aldığını itiraf eden Ferreira, "Bana teklif yaptılar. 2.5 milyon euro önerdiler ancak kabul etmedim. Palmeiras bir yaşam biçimi. Burada kendimi iyi hissettiğim sürece ayrılmam" ifadelerini kullandı.

Ferreira sözlerini, "Burada daha yapacak işlerim var. İşler ters giderse ve sorumlusu ben olursam, bu teklifleri reddettiğim gibi buradan da ayrılırım" ifadeleriyle tamamladı.

42 yaşındaki teknik adam, 2020'den bu yana çalıştırdığı Palmeiras ile Libertadores Kupası'nı kazandı. Ferreira daha önce Sporting, Braga ve PAOK'ta da görev aldı.