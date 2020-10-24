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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Abdurrahim Albayrak'tan istifa açıklaması
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Haber Giriş: 24.10.2020 - 21:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Abdurrahim Albayrak'tan istifa açıklaması

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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Erzurumspor maçının sonrasında açıklamalarda bulundu.

İstifa edeceği yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını belirten Albayrak, "Bu galibiyetle İstanbul'a huzurlu dönüyoruz. Her gün benimle ilgili 'istifa ediyor' haberleri yapılıyor, bunlar yalandır. Ben Galatasaray'ı yarı yolda bırakacak adam değilim. Galatasaraylıyım, hem de çok iyi bir Galatasaraylıyım. Çok rica ediyorum, Galatasaraylılar, Galatasaray'a zarar vermesinler. Şükür olsun Erzurum'da galibiyet aldık. Falcao'nun kırmızı kartı bence haksız bir karttı. Bütün takımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Son Dakika Haberi | Abdurrahim Albayraktan istifa açıklaması

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