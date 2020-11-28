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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Abdurrahim Albayrak: "Mbaye Diagne'nin değeri 15 milyon euro"
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Haber Giriş: 28.11.2020 - 21:36 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Abdurrahim Albayrak: "Mbaye Diagne'nin değeri 15 milyon euro"

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Son Dakika Haberi | Abdurrahim Albayrak: "Mbaye Diagne'nin değeri 15 milyon euro"
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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Çaykur Rizespor maçında hat-trick yapan Mbaye Diagne'nin değerinin 15 milyon euro olduğunu açıkladı.

Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

"Diagne bugün 15 milyon euro. 15 milyon euro vermeleri lazım. İsteyenleri vardı. Diagne'ye ihtiyacımız vardı. Onun da ihtiyacı vardı. Çok büyük bir yatırım yapmıştık. Bugün çok şükür 3 gol attı. Sakatlık olmadı, bu sevindirici. Çok güzel oynadık. Kayserispor karşısında da güzel oynamıştık ama şans bizim yanımızda değildi. Bugün mükemmel oynadık. Sabah kahvaltısında Fatih Hoca ile bunu konuştuk. Babel'i, üçüncü forvet olarak adapte etti. Muslera yok, Okan yok. Sağ sol bek sakat. Stoper sakat. Bazı arkadaşlarımız koronavirüsten dolayı yok. Arda, Omar, Belhanda yok. Daha sayabileceğim bir sürü futbolcu yok."

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