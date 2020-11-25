Son Dakika Haberi | Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı'nın yarısı kadar idman yapmıyor

“Abdülkadir’in Yusuf’tan iyi olduğunu söylemiştim. Başlangıcı çok iyi oldu ama maalesef şu anki performansı pek tatmin etmiyor. Trabzonlu oyunculara gereğinden çok rol yüklememeli. Yoksa her geçen gün bu durum ilerler.”

Trabzonspor’un altyapısından yetişen 2 oyuncudan kariyerini Lille’de sürdüren Yusuf Yazıcı bu sezonki performansı Fransa’yı sallarken bordo mavili camia ve taraftarlar eski takım arkadaşı Abdülkadir Ömür’ün hâlâ patlama yapmasını bekliyor. Yusuf’tan 2 yaş küçük olmasına rağmen aynı dönemde Trabzonspor’un A takımında forma giymeye başlayan Abdülkadir’in neden beklenen performansa ulaşamadığını iki oyuncunun eski hocası Sadi Tekelioğlu açıkladı. Hem Yusuf’a hem Abdülkadir’e A takımda ilk kez şans veren Trabzon’un eski hocası ve altyapı koordinatörü Tekelioğlu, Karadeniz Gazetesi’ne şu açıklamaları yaptı:

"Hem gücü hem becerisi kayboluyor"

“Abdülkadir’in Yusuf’tan daha iyi olduğunu söylemiştim. Başlangıcı çok iyi oldu, sonra maalesef şu anki performansı pek tatmin etmiyor. Ama bu orada kalacak manası taşımaz, o potansiyelli bir oyuncu. Bence futbola odaklanmalı ve sadece çıkıp top oynamalı, idman yapmalı. Çok önemli bir oyuncu ama futbolun sahada olduğunu çalışmanın sahada olacağını bilmesi gerek. Ben inanıyorum ki Yusuf’un yarısı kadar idman yapmıyor. 2 yıl önce daha küçükken daha çelimsizken çok daha fazla koşuyor, çok daha fazla iş beceriyordu, geliştikçe hem gücünü kaybediyor hem de becerisini kaybediyor.

"Trabzonlu oyuncuların zaafı bu"

Bunda antrenörlerin de çok büyük payı var. Abdülkadir’in şu anki hali ile onu yeterli görüp kabul ederlerse hem hocalar hem kulüp sıkıntı yaşar. Özellikle yönetimin çok dikkatli olması, futbolcuya başka misyonlar yüklenmemesi lazım. Abdülkadir’e biraz özel davranıldı. Bana kalırsa tabiri caizse hem hocalardan hem yönetimden fazla yüz bulduğunu düşünüyorum. Trabzonlu oyuncuların en büyük zaafı budur, geçmişte bunu başka oyuncularda yaşadık. Trabzonlu oyunculara gereğinden fazla rol ve anlam yüklememek gerekiyor yoksa her geçen gün bu durum ilerler. Yönetimin bu konuda bir an önce tedbir alması lazım.”

<>

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...