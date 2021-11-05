Son Dakika Haberi... A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! Cebelitarık ve Karadağ maçları...

A Milli Takım'ın, Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.
İşte açıklanan kadro;
Kaleci: Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
Orta saha / Forvet: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun
Grupta puan durumu;
1- Hollanda - 19 puan
2- Norveç - 17 puan
3- Türkiye - 15 puan
4- Karadağ - 11 puan
5- Letonya - 5 puan
6- Cebelitarık - 0 puan