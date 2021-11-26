Son Dakika Haberi... A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası play-off'taki rakibi Portekiz oldu! Maçın tarihi ve finalde...

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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kuraları FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde çekildi.

Gerçekleşen kura çekiminin ardından A Milli Takım'ın yarı finaldeki rakibi Portekiz oldu. Milliler, ilk rakibini geçmesi halinde Dünya Kupası bileti için finalde İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

A YOLU: İskoçya-Ukrayna, Galler-Avusturya

B YOLU: Rusya-Polonya, İsveç-Çekya

C YOLU: İtalya-Kuzey Makedonya, Portekiz-Türkiye

YARI FİNAL PORTEKİZ'DE, FİNAL MAÇI EVİMİZDE

A Milli Takım, yarı finalde Portekiz'i elemesi halinde final müsabakasını Türkiye'de oynayacak. Yarı final mücadelesi ise Portekiz'de oynanacak.

MAÇLAR HANGİ TARİHLERDE OYNANACAK?

Play-offlarda yarı final maçları 24 Mart 2022, final maçları ise 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak.

Avrupa Elemeleri'nden gelen en iyi 6 ikinci kurada seri başı oldu ve bu takımlar yarı final karşılaşmalarını kendi sahalarında oynayacak. Final maçlarının ev sahipleri ise yarı final eşleşmelerinin belirlenmesinin hemen ardından başka bir kura ile tespit edilecek.

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KURA ÇEKİMİNİN PROSEDÜRÜ NASILDI?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin play-off aşamasında uygulanacak yeni formatla birlikte, takımların finallere gidebilmek için ilk kez iki rakibini birden geçmesi gerekiyor.

Play-off kura çekimine, Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile 2020/21 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada bulunan ve Dünya Kupası eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen 2 ekip katıldı.

Kura çekiminde 12 takım 4'erli 3 play-off yoluna ayrıldı. Tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak yarı final ve final maçlarının ardından play-off etabından toplam 3 takım daha Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için final bileti almış olacak.

A Millî Takımımızın rakiplerinin de belli olacağı kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu'nu Millî Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz temsil ediyor.

Federasyonları temsilen kura çekiminde yer alacak tüm davetliler, törene "Zoom" uygulaması aracılığıyla online yöntemle katıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası play-off kura çekimi, TRT Spor'dan ve FIFA'nın resmî YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

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TORBALAR

1. Torba (Seri Başı Takımlar)

Portekiz

İskoçya

İtalya

Rusya

İsveç

Galler

2. Torba (Seri Başı Olmayan Takımlar)

TÜRKİYE

Polonya

Kuzey Makedonya

Ukrayna

Çek Cumhuriyeti

Avusturya