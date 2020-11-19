Son Dakika Haberi | A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası elemeleri muhtemel rakipleri belli oldu!
Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi öncesinde torbalar belli oldu. A Milli Takım, 2. torbada yer alırken muhtemel rakipleri de netleşti.
UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçlarının tamamlanmasıyla birlikte A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.
Millilerin rakiplerinin belli olacağı kura çekimi 7 Aralık'ta gerçekleşecek. Eleme maçları 24 Mart 2021'de başlayacak.
İşte kura çekimi torbaları;
1. TORBA
Belçika
Fransa
İngiltere
Portekiz
İspanya
Hırvatistan
Almanya
Danimarka
İtalya
Hollanda
2. TORBA
Türkiye
İsviçre
Polonya
İsveç
Galler
Ukrayna
Avusturya
Sırbistan
Slovakya
Romanya
3. TORBA
Rusya
Macaristan
İrlanda Cumhuriyeti
Çekya
Norveç
Kuzey İrlanda
İzlanda
İskoçya
Yunanistan
Finlandiya
4. TORBA
Bosna-Hersek
Slovenya
Karadağ
Kuzey Makedonya
Arnavutluk
Bulgaristan
İsrail
Belarus
Gürcistan
Lüksemburg
5. TORBA
Ermenistan
Güney Kıbrıs
Faroe Adaları
Azerbaycan
Estonya
Kazakistan
Kosova
Litvanya
Letonya
Andorra
6. TORBA
Malta
Moldova
Lihtenştayn
Cebelitarık
San Marino
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle