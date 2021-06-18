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GeriFutbol Son Dakika Haberi... A Milli Takım'da Umut Meraş, İsviçre maçında oynayamayacak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.06.2021 - 22:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... A Milli Takım'da Umut Meraş, İsviçre maçında oynayamayacak

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Son Dakika Haberi... A Milli Takım'da Umut Meraş, İsviçre maçında oynayamayacak

 A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda 20 Haziran Pazar günü İsviçre'yle oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Umut Meraş'ın gruptaki son maçta forma giyemeyeceği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Bakcell Arena'da teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana sakatlığı süren Umut Meraş katılmadı.

Galler maçında sakatlanan Umut Meraş, İsviçre karşılaşmasında görev alamayacak. Sağ üst baldır arka adalesinde kas yaralanması meydana gelen oyuncunun tedavisine devam ediliyor.

Isınmayla başlayan idman, üç grup halinde gerçekleştirilen 5'e 2 çalışmasıyla sürdü. Antrenman tam sahada yapılan taktik çift kale maç ile sona erdi.

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Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim

Kurulu Üyeleri Nuri Akın, İsmail Erdem, ve Hasan Akıncıoğlu, A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da takip etti.

Ay-yıldızlı ekip yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla İsviçre karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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